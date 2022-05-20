Із понеділка, 23 травня, компанія «Нова пошта» змінює тарифи на доставку та вводить ряд спрощень у тарифах та послугах для клієнтів задля полегшення розрахунку вартості відправки. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на прес-службу компанії.

Перша зміна стосуватиметься доставки посилок у поштомати. Відтепер послуга коштуватиме 50 грн замість 60 грн. За фіксованою ціною можна буде відправляти документи та посилки незалежно від географії доставки. У поштомат можна відправити посилки вагою до 20 кг.

Друга зміна – зменшуються вагові градації у тарифі на доставку по Україні. Замість семи вагових категорій посилок вводиться три тарифи за вагою:

мала (до 2 кг) – 60 грн. Якщо ви відправляєте одяг, то при його відправці ви безкоштовно отримаєте пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг.

середня (до 10 кг) – 80 грн.

велика (до 30 кг) – 120 грн.

Тепер у тариф вже включена оціночна вартість для посилок до 500 гривень, тож додатково вона нараховуватися не буде. Для відправлень вартістю понад 500 грн оціночна вартість, як і раніше, буде рахуватися як 0,5% від вартості відправлення.

Вартість доплати за доставку посилок у села (по Україні) становитиме 20 грн.

Відправка документів у фірмовому конверті у відділення подорожчає з 40 до 45 гривень.

Якщо ви відправляєте декілька посилок за однією експрес-накладною, то доставка кожної з них збільшиться на 10 грн. Посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом по Україні, решта – за зниженим:

до 2 кг – 20 грн

до 10 кг – 40 грн

до 30 кг – 80 грн.

Ще одна зміна стосується спрощення тарифу доставки вантажів. Раніше клієнти сплачували за доставку вантажів за 30 кг по базовому тарифу доставки по України та додатково за кожен кг понад 30 кг.

Відтепер клієнт буде сплачувати тариф, який формується наступним чином: загальна вага вантажу (у кг) помножується на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту). Компанія відміняє розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точкам пакування відправлення.

Тепер вартість за доставку буде нараховуватися винятково із урахуванням фактичної та об’ємної ваги самого вантажу та, як і раніше, за оренду пакувальних матеріалів для перевезення вантажу (флет-бокс, палетні борти).

Остання зміна – оновлення послуги зберігання палет, вантажів, шин та дисків. Збільшується кількість безкоштовних днів зберігання для палет із 2 до 3 календарних днів, не враховуючи день прибуття. Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання скорочуватиметься з 7 до 3, не враховуючи день прибуття, через обмежену площу відділень та велику кількість відправлень цього виду.