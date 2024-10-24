Цьогорічні прогнози Мінекономіки щодо курсу валют поки відповідають реальності

Станом на кінець жовтня офіційний курс долара становить 41,27 грн. Проте в проєкті бюджету на 2025 рік курс долара закладений на рівні 45 грн. Чи означає це, що національна валюта різко знеціниться?

Реальний курс долара

За минулі пів року курс долара дещо коливався, проте все ж залишається орієнтовно в межах 41 грн за долар. Міністерство економіки прогнозує, що наприкінці 2024 року середньорічний курс долара становитиме 40,8 грн.

У бюджеті на 2024 рік середньорічний курс долара був закладений на рівні 40,7 грн. Це майже відповідає прогнозам Міністерства економіки за підсумками року.

Водночас опитування Європейської бізнес Асоціації показало, що український бізнес у свої розрахунки закладав курс долара на рівні 41 грн. Цей прогноз також відповідає реальності.

Чи зросте долар до 45 грн

На 2025 рік бізнес закладає у свої розрахунки долар в середньому по 44 грн, а НБУ – по 45 грн. Утім, банкіри пояснюють, що причин для різкого зростання долара і послаблення гривні немає.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій прокоментував курсові показники, закладені в проєкті бюджету на 2025 рік. За його словами, це виключно розрахунковий курс і він не буде впливати наступного року на рішення НБУ щодо дій на валютному ринку. «Для нас має значення фактичний курс, що визначається ринком», – сказав Юрій Гелетій.

Він додав, що курс, закладений в бюджеті, може дати більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті після конвертації. Також це впливає на податки, якими оподатковується імпорт.

Що буде з доларом до кінця року

В НБУ говорять, що орієнтуються на реальний курс долара. А він, в свою чергу, залежить від попиту і пропозиції на валютному ринку. Періодично НБУ робить валютні інтервенції, щоб не було різкого коливання. Проте фіксованого курсу в Україні немає.

Оскільки на курс впливають попит і пропозиція, можна очікувати, що в період свят і завершення року курс може трохи змінитись, але навряд перевищить 42 грн.