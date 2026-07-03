У Жовкві та навколишніх населених пунктах два дні не буде газу. Про це 3 липня повідомили у Львівській філії «Газмереж».

Через планово-профілактичні роботи 6–7 липня тимчасово припинять газопостачання для 13206 абонентів.

Відключення розпочнуть 6 липня з 08:00. Газопостачання планують відновити 7 липня після 17:00 після завершення робіт.

Газу не буде у таких населених пунктах:

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