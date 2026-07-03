На Львівщині понад 13 тисяч абонентів залишаться без газу через планові роботи
Газу не буде два дні у Жовкві та майже 40 селах
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У Жовкві та навколишніх населених пунктах два дні не буде газу. Про це 3 липня повідомили у Львівській філії «Газмереж».
Через планово-профілактичні роботи 6–7 липня тимчасово припинять газопостачання для 13206 абонентів.
Відключення розпочнуть 6 липня з 08:00. Газопостачання планують відновити 7 липня після 17:00 після завершення робіт.
Газу не буде у таких населених пунктах:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- місто Жовква
- селище Куликів
- с. Зіболки
- с. Артасів
- с. Гори
- с. Нагірці
- с. Могиляни
- с. Великі Передримихи
- с. Сопошин
- с. Блищиводи
- с. Гребінці
- с. Сулимів
- с. Віднів
- с. Нове Село
- с. Кошелів
- с. Стронятин
- с. Смереків
- с. Великий Дорошів
- с. Малий Дорошів
- с. Звертів
- с. Глинсько
- с. Перемивки
- с. Мацошин
- с. Стара Скварява
- с. Воля-Висоцька
- с. Завади
- с. Костеїв
- с. Зарудці
- с. Мервичі
- с. Мокротин
- с. Нова Скварява
- с. Зашків
- с. Завадів
- с. Гряда
- с. Воля-Гомулецька
- с. Малі Грибовичі
- с. Відродження
- с. Тернів
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