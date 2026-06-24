Координатором схеми виявився мешканець Львівщини

Нацполіція викрила масштабну схему втручання у роботу електро- та газових лічильників, яку координував мешканець Львівщини. До справи він залучив спільників у Києві та п’яти областях. За перелаштування одного лічильника учасники групи брали близько 2400 доларів.

Як повідомили в середу, 24 червня, у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, зловмисники переобладнували прилади обліку таким чином, щоб фіксувати значно менший обсяг спожитих ресурсів. Серед їхніх клієнтів були підприємці та організації, зокрема і промислові, які завдяки таким махінаціям значно зменшували суму вартості спожитого газу та електроенергії та завдавали чималих збитків державі.

Викрили ділків у співпраці з підрозділами служби безпеки Нафтогазу України, ТОВ «Газорозподільні мережі України» та ДТЕК.

«Як з’ясувалося, незаконну махінацію координував мешканець Львівщини, який уже притягався до кримінальної відповідальності за схожі оборудки. Для мобільності та надання виїзних послуг він облаштував мінілабораторію у власній машині. Інших спільників зловмисник знайшов у п'яти областях та столиці», – розповіли в ДВБ Нацполіції.

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Учасники шукали клієнтів, займалися технічним обслуговуванням лічильників, пересиланням вимірювальних пристроїв та безпосереднім втручанням у їхню роботу. За кожним регіоном був закріплений свій «майстер», який обслуговував клієнтів на території. Вартість «правильного» налаштування одного лічильника становила близько 2400 доларів.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів одразу після отримання ним грошей за послугу – 5 тис. доларів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили докази незаконної діяльності

Поліцейські провели у спільників низку обшуків та вилучили електролічильники, газові лічильники, спеціалізовані брелки-пульти управління, спеціальні магніти та інше необхідне знаряддя для «переналаштування» пристроїв.

Двом причетним оголосили про підозру за несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361 ККУ). Стаття передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Невдовзі слідчі дадуть оцінку іншим учасникам змови.