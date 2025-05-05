Учаснику шахрайської схеми загрожує до 12 років ув’язнення

Правоохоронці затримали мешканця Черкащини за втручання в обліковий запис приватного агропідприємства Прикарпаття і виведення з його рахунку 1 млн грн. Учаснику шахрайської схеми загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 5 травня, підозрюваний за грошову винагороду погодився на пропозицію невстановлених спільників, зареєстрував ФОП та відкрив рахунок у київському банку.

«Згодом, його спільники здійснили несанкціоноване втручання в роботу облікового запису одного із приватних агропідприємств Івано-Франківщини у комп’ютерній бухгалтерській програмі. Зловмисники перераховували гроші кількома платежами з рахунку агропідприємства на підконтрольний рахунок підприємця-спільника», – зазначили правоохоронці.

Учаснику схеми повідомили про підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем за попередньою змовою групою осіб та пособництво в крадіжці (ч.5 ст. 27, ч.2 ст.361 та ч. 5 ст.27, ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України), взяли під варту та арештували банківський рахунок. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.