Планують, що птахофабрика працюватиме цілий рік без перерв

Неподалік Шептицького мають намір побудувати птахофабрику, де вирощуватимуть м’ясних курей. Її планована потужність – до 500 тис. тушок бройлерів на рік.

Йдеться про село Острів, що за 3,5 км від міста Шептицький, зазначили в повідомленні про планову діяльність. Ініціатор будівництва – ТзОВ «Еко Острів». На фабриці вирощуватимуть курей бройлерів: близько 81,6 тис. голів одночасного утримання або ж до 489,6 тис. голів на рік.

«Відгодівлі на птахофермі піддаватимуться бройлери віком від 1 доби і вагою до 0,04 кг упродовж 45 діб з доведенням птиці до товарної маси 2,8–3,0 кг. По закінченню терміну відгодівлі птицю спецавтотранспортом відвозитимуть на забій. Профілактична перерва між циклами відгодівлі птиці становитиме 15 діб», – повідомила компанія.

Планують, що птахофабрика працюватиме цілий рік без перерв, її обслуговуватимуть 20 співробітників.

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Нагадаємо, повідомлення про планову діяльність – це перший етап у отриманні висновку про вплив певного проєкту будівництва на довкілля (ОВД). Його метою є сповістити місцеве населення про плани та запросити людей до обговорення.

Згідно з даними порталу YouControl, ТзОВ «Еко Острів» має реєстрацію у селищі Великій Любінь Львівського району. Компанія задекларувала шістьох працівників та 300 тис. грн статутного капіталу. Основний її напрям – розведення свійської птиці. Серед інших видів діяльності – оптова торгівля живими тваринами, розведення свиней і великої рогатої худоби тощо.

Директором і власником ТзОВ вказаний Денис Штельма з Великого Любеня. «Еко Острів» має в оренді ділянку 7,9 га у селі Острів, а також на початку року придбало будівлі старої тваринницької ферми в тому ж селі.

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До березня 2025 року ТзОВ «Еко Острів» мало назву ТзОВ «Тіес Волекс» та займалася роздрібною торгівлею продуктами харчування. Портал «Робота.ua» пов’язував цю компанію з мережею мінімаркетів «Сім23». Власником ТзОВ до його продажу був житель Радехівщини Володимир Свистун.

Денис Штельма до придбання ТзОВ «Еко Острів» був співвласником львівського ТзОВ «Пойнт Файв». Воно, зокрема, займається виробництвом безпілотних літальних апаратів. Однак торік у травні він вийшов зі складу бенефіціарів.