Ольга Стефанішина вважає, що прогресу у перемовинах про припинення війни небагато

Посолка України у США Ольга Стефанішина, заявила, що прогресу у мирних перемовинах «не так багато». Про це дипломатка сказала у коментарі «Укрінформу».

Ольга Стефанішина наголосила, що українська сторона багато контактує з американцями для досягнення сталого миру, адже обидві країни прагнуть завершення бойових дій. За її словами, Україна доклала «всіх можливих зусиль в плані зобовʼязань щодо припинення війни». Крім того, дипломатка підтвердила, що 4 грудня у Маямі має відбутися зустріч очільника української делегації Рустема Умєрова з представниками США, подальші кроки залежатимуть від цих переговорів.

«Я думаю, цілком зрозуміло, що обидві сторони – як Україна, так і США – прагнуть результату [...]Ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але процес триває», – сказала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня Володимир Зеленський анонсував ще один раунд переговорів зі США щодо завершення російсько-української війни.

За день до цього, 2 грудня, американська делегація, у складі якої були спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели майже п’ятигодинні переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони не досягли компромісу щодо завершення війни.

Перемовинам Росії та США передували два раунди переговорів української та американської делегації.