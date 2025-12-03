За словами президента, Україна готується до наступної зустрічі з представниками США

Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація готується до наступної зустрічі з представниками США, щоб знову обговорити кроки для завершення російсько-української війни. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення у середу, 3 грудня.

За словами Володимира Зеленського, Україна швидко та продуктивно працює над досягненням миру. Вдень 3 грудня міністр МЗС Андрій Сибіга, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов працювали у Європі, зокрема, над гарантіями безпеки. Крім того, українська делегація готується до ще одного раунду переговорів з представниками США, щоб обговорити наступні кроки для завершення війни Росії проти України. Проте дату наступної зустрічі президент не уточнив.

«Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають, американська сторона також. Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа», – повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що дві попередні зустрічі з американською делегацією, що відбувались у Швейцарії та США, були результативними. Адже під час цих перемовин мирний план змінили, врахувавши інтереси України. Також президент запевнив, що продовжить контакти з лідерами країн-партнерів. Володимир Зеленський зауважив, що наразі дійсно є можливість завершити російсько-українську війну.

«Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 2 грудня американська делегація, у складі якої були спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели майже п’ятигодинні переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони не досягли компромісу щодо завершення війни.