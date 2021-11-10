Речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення міграційної проблеми. В опублікованому 10 листопада інтерв’ю Deutschlandfunk політик розповів, що варто домовитися із українським урядом про тимчасове розміщення біженців з кордону Білорусі.

Шмід вважає, щоб тисячі мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею мали контрольований доступ до ЄС, їх необхідно перевезти у третю країну, де вони мають пройти процедури надання притулку в Євросоюзі. Цією третьою країною могла би стати, наприклад, Україна.

Зі слів Шміда, Євросоюз має також робити рішучі кроки для запобігання потоку біженців до Білорусі.

«Потрібно подумати про відкликання прав на зліт і посадку у авіакомпаній, які літають із країн, які не перешкоджають цим рейсам. ЄС має посилати дуже сильні сигнали, що ми не залишимо Польщу наодинці», – резюмував він.

Водночас політик розкритикував і видворення Польщею нелегальних мігрантів назад на територію Білорусі. Та назвав такі дії незаконними та заявив, що Варшава має дотримуватися міжнародного права щодо захисту біженців.

«Ідея про те, що незаконні заходи використовуються для захисту ЄС, підриває те, за що виступають Польща і ЄС», – каже Шмід.

Міграційна криза та Олександр Лукашенко

Напружена ситуація на кордоні Польщі, Литви і Латвії, що змусила їх вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників.

ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Із чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.