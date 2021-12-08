Кульовою стрільбою учні займаються починаючи з 7 класу

Для шкіл Івано-Франківської громади придбали півсотні пневматичних гвинтівок. Навчатимуть з них стріляти під час предмету «Захист України», який викладають для учнів, починаючи з 7 класу. Водночас за словами міського голови Руслана Марцінківа, у навчальних закладах міста планують щороку відкривати 2-3 тири.

Про купівлю півсотні пневматичних гвинтівок для івано-франківських шкіл у середу, 8 грудня, повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, це допоможе розвивати стрілецькі таланти у школярів.

За словами заступниці міського голови Вікторії Дротянко, цього року в Івано-Франківську для занять з пневматичної зброї відкрили три тири.

«Наступний крок – відкриття тиру на Південному бульварі, а також ми розглядаємо можливість відкрити тири у Ліцеях №17, №18 та №19. Можливо там уже буде не пневматика, а дрібнокаліберна зброя. В наш час, коли триває війна з Росією, дуже важливо, щоб у місті були спеціально підготовлені професійні тири для навчання з відповідних предметів», – заявила Вікторія Дротянко.

Кульовою стрільбою учні займаються починаючи з 7 і до 11 класу. Крім цього, учні 10-11 класів, які вивчають предмет «Захист України», у травні їздять на військово-польові збори на полігоні Нацгвардії. Там вони уже стріляють з бойової зброї.