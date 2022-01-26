Осередок УАЛ перебуватиме в Івано-Франківську, доки існуватиме загроза вторгнення Росії.

До Івано-Франківська з Миколаєва тимчасово переїжджає представництво Української академії лідерства. Осередок УАЛ перебуватиме в місті, доки існуватиме загроза вторгнення Росії. Першочергово вихованців розмістять у готелі «Бандерштат» з перспективою переїзду у приміщення колишнього палацу Потоцьких, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За словами мера він вже мав зустріч з представниками Української академії лідерства на якій і домовилися про переїзд. Тимчасове перенесення потужностей зумовлене загрозою військового вторгнення Росії.

«Якщо інвестори, або інші організації ухвалюють рішення про перенесення своїх потужностей зі східної України, Франківськ готовий приймати. Ми готові сьогодні допомагати, щоб різні ініціативи, хоча б на певний час переїжджали до Івано-Франківська для того, щоб перечекати тривожний період», – пояснив Руслан Марцінків.

Першочергово вихованців та потужності УАЛ розмістять у готелі «Бандерштат» з перспективою переїзду у приміщення колишнього палацу Потоцьких, де зараз триває ремонт.

Зазначимо, що Українська академія лідерства в Миколаєві стартувала у вересні 2016 року та стала першою на півдні України. Студенти Академії представляють 15 областей України. Навчальний процес передбачає особистісний та суспільний розвиток студентів завдяки заняттям зі спорту, лекціям з найкращими викладачами країни та командній роботі у волонтерських проектах. Також осередки академії є у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.