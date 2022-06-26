За словами окупантів, до 70 українських бійців із заводу «Азот» у Сєвєродонецьку потрапили в полон

Окупаційна влада в Сєвєродонецьку повідомила про захоплення в полон 70 бійців, які перебували на заводі «Азот». Представник окупованих Росією територій Луганської області так званий «посол» ЛНР у Росії Родіон Мірошник стверджує, що до 70 українських бійців із заводу «Азот» у Сєвєродонецьку потрапили в полон, повідомила «Українська правда».

Мірошник заявив, що населені пункти ліворуч річки Сіверський Донець, а також Сєвєродонецький аеропорт «зачищено». За його словами, окупанти вже знаходяться у промзоні на півдні Лисичанська.

Наразі цієї інформації не підтвердили ні в Генштабі ЗСУ, ні в Мінобороні.

В середині червня в укриттях сєвєродонецького «Азоту» перебувало понад півтисячі цивільних, а також українські військові. Евакуювати людей було неможливо через постійні обстріли та бої.

Напередодні голова Сєвєродонецька Оленксандр Строюк розповів про ситуацію після окупації міста росіянами.

Нагадаємо, вранці 24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що бійці ЗСУ отримали наказ відійти від Сєвєродонецька. У Генштабі та Міноборони України цю інформацію не коментували, а наступного дня заявили, що передчасні дописи у соцмережах про відхід ЗСУ від Сєвєродонецька не дали воїнам доробити заплановане. Росіяни зруйнували Сєвєродонецьк на 90%. Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на Лисичанську – останньому місті Луганської області, яке перебуває під контролем української влади.