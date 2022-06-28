Україна 28 червня провела із Росією черговий обмін полоненими: додому вдалося повернути 16 українських військових та одного цивільного. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Обмін відбувся за формулою 17 на 15. З-поміж 16 українських військових – двоє офіцерів та 14 солдат. П'ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування.

Обмін проводив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Триває робота над поверненням інших полонених українців. Обмін відбувся у Миколаївській області.

Попередній обмін полонених відбувся 18 червня. Тоді Україна провела з Росією обмін за формулою 5 на 5. Четверо людей потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області (троє з них – під час окупації Гостомеля). Окрім них, Україні вдалося повернути тіло одного загиблого воїна.

Нагадаємо, що для пошуку й підтримки військовополонених в Україні запустили проект «Пошук.Полон». Ініціатори проекту, перш за все, ставлять мету – розшукати та встановити місце знаходження військовополоненого. Для допомоги у пошуку необхідно заповнити спеціальну форму.