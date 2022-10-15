В російському Бєлгороді після обстрілу спалахнула нафтобаза
Голова Бєлгородської області заявив про обстріл
До теми
У російському місті Бєлгород вдень у суботу, 15 жовтня, після обстрілу спалахнула нафтобаза, повідомив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
«У нас знову обстріл. Один зі снарядів потрапив у нафтобазу на території Бєлгородського району», – написав він у Telegram і додав, що на місці вже працюють рятувальники.
Водночас він не повідомив, хто і чим обстріляв нафтобазу в Бєлгороді.
Місцеві Telegram-канали повідомили про дим над Бєлгородом близько 15:00. Також у соцмережах з’явилися фото і відео пожежі.
О 16:17 Гладков повідомив, що пожежу на місці влучання снаряда загасили. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Російська державна агенція ТАСС повідомила, що на нафтобазі в Бєлгороді внаслідок вибуху пошкоджено один з десяти резервуарів із залишками палива. Він загорівся. Інші резервуари порожні, вони не пошкоджені. Але для уникнення можливого загоряння їх охолоджують водою.
Нагадаємо, напередодні ввечері у Бєлгороді в електропідстанцію влучила ракета.