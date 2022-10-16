У прикордонній з Україною Бєлгородській областю Росії пролунали 16 вибухів. Російські ЗМІ повідомили, що над областю працювала протиповітряна оборона, а голова області заявив про обстріл.

«Пройшов обстріл. Об'їжджаю територію міста й Бєлгородського району. За підсумками обов'язково поділюсь інформацією. За попередніми даними, є двоє поранених», – повідомив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Пізніше він уточнив, що поранено трьох людей – всі з однієї сім’ї

Державна російська агенція «РИА Новости» повідомила, що над Бєлгородом і областю працювала ППО, було чутно щонайменше 16 вибухів.

Вибухи в російському Бєлгороді лунають третій день поспіль: ввечері 14 жовтня в електропідстанцію влучила ракета, а вдень 15 жовтня від обстрілу загорілась нафтобаза. Водночас голова області не зазначає, хто саме обстрілює регіон.