Морський термінал Усть-Луга – один із найбільших логістичних хабів Росії на Балтійському морі

У ніч на середу, 11 листопада, безпілотники атакували торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Після влучань там спалахнула пожежа, троє працівників дістали поранення. Про атаку на порт повідомив губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко.

За його словами, основною ціллю удару була портова зона Усть-Луги. Унаслідок влучань кількох дронів там виникла пожежа. Постраждали троє працівників, однак загрози їхньому життю немає.

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Дрозденко також заявив, що протягом ночі над Ленінградською областю нібито збили 150 безпілотників. За підрахунками російського агентства ТАСС, це наймасованіша атака на регіон від початку року.

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Тим часом осінтери пишуть, що пожежа в російському порту розгорається. Супутники фіксують нові осередки вогню навіть в акваторії, припускають, що горять і танкери.

Морський термінал Усть-Луга – один із найбільших логістичних хабів Росії на Балтійському морі. Його використовують для експорту енергоресурсів, зокрема із залученням так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні санкції.

Через порт Росія вивозить нафту, нафтопродукти, скраплений газ, вугілля та інші вантажі. Раніше Генеральний штаб ЗСУ наголошував на стратегічному значенні цього термінала для російського експорту.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада в місті Стара Русса Новгородської області Росії пролунали вибухи на території 123-го авіаремонтного заводу. Після атаки там спалахнула пожежа. Підприємство, зокрема, обслуговує російські літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.