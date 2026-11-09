АТ «Завод імені Морозова» розташований неподалік Санкт-Петербурга та входить до державної корпорації «Ростех»

У ніч на понеділок, 9 листопада, Сили оборони України уразили завод імені Морозова поблизу Санкт-Петербурга, який виробляє тверде паливо для російських ракет «Іскандер-М». Унаслідок атаки пошкоджено три виробничі цехи підприємства. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

АТ «Завод імені Морозова» розташований неподалік Санкт-Петербурга та входить до державної корпорації «Ростех». Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин, а також розробляє і виготовляє тверде ракетне паливо. Зокрема, завод постачає твердопаливні заряди для двигунів 9Х820 балістичних ракет 9М723 комплексу «Іскандер-М». Також на підприємстві розробляли тверде паливо для двигунів ракетного комплексу «Тополь-М».

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Таким чином, завод є однією з ланок російського військово-промислового комплексу, що забезпечує виробництво ракетного озброєння. Під час української атаки було уражено одразу три виробничі цехи. Наразі масштаби завданих підприємству збитків уточнюють.

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У Силах оборони наголосили, що такі удари спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та ускладнення виробництва ракет, якими російська армія атакує українські міста.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада безпілотники атакували Саратовську область та Орел у Росії. У Саратові виникли масштабні пожежі на території місцевого нафтопереробного заводу, який постачає паливо російській армії. В Орлі загоряння зафіксували в районі заводу «Протон», що спеціалізується на виробництві оптоелектроніки, напівпровідників та електронних компонентів.