Наслідки атаки на Саратов у ніч на 7 листопада

У ніч на суботу, 7 листопада, у Саратовській області лунала серія вибухів. Внаслідок атаки зайнялися масштабні пожежі на території Саратовського нафтопереробного заводу.

Місцеві мешканці оприлюднили фото та відео, на яких видно, що на території Саратовського нафтопереробного заводу виникло кілька осередків загорянь. Через пожежу на НПЗ виникло сильне задимлення.

На повідомлення про атаку на НПЗ відреагував гендиректор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман. Він натякнув, що атаку могли здійснити із застосуванням ракет, що виготовляє його підприємство.

Саратовський нафтопереробний завод належить компанії «Роснєфть» та станом на 2010-і роки переробляв до 7,5 млн тонн нафти на рік. На НПЗ виробляють бензин, дизельне пальне, мазу та технічну сірку.

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Саратовський завод є одним з найстаріших НПЗ Росії – його заснували у 1934 році. Він постачав паливо радянській армії під час Другої світової війни, а зараз забезпечує російську армію у війні проти України.

Крім того, вибухи лунали на території російського Орла. Exilenova+ повідомила, що внаслідок атаки там виникло загоряння в районі корпусу №48 на заводі «Протон», який спеціалізується на виробництві оптоелектроніки, напівпровідників та електронних компонентів. На одному з відео, оприлюднених очевидцями, видно момент влучання в район розташування заводу.

Зазначимо, продукцію «Протона» росіяни застосовують у своєму озброєнні, зокрема у балістичних ракетах «Іскандер-М» та ЗРК «Панцирь-С».

Доповнено 09:46. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили атаку на завод «Протон» в Орлі. За даними Генштабу, атаку здійснили ракетні війська, застосувавши берегові ракетні комплекси «Нептун».

«Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи. Масштаби завданих збитків уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Також уночі загорівся склад біля заводу «Алмаз» у російському Ростові. Там зайнялася масштабна пожежа на території близько 8000 м².

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада дрони атакували один з найбільших НПЗ на півдні Росії – Афіпський НПЗ. Там зайнялася пожежа та піднявся густий дим.