Густий дим з території НПЗ тягнеться до російського Краснодара, 6 листопада

У ніч на п’ятницю, 6 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Там пролунала серія вибухів, після чого, ймовірно, загорівся Афіпський нафтопереробний завод. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку на селище Афіпське. Там заявили, що через «падіння уламків» виникла пожежа на території одного з підприємств, однак не уточнили, про який саме об’єкт ідеться. За їхніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає. Також фрагменти безпілотника пошкодили скло в одній із квартир багатоквартирного будинку.

В Афіпському розташований Афіпський нафтопереробний завод. Місцеві мешканці повідомили про густий дим над підприємством, який було видно навіть у Краснодарі, розташованому за 18–20 км від НПЗ.

Українська військове командування поки не коментувало наслідки атаки на Росію.

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Нагадаємо, Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Після модернізації його потужність становить понад 9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачають для російської окупаційної армії.

Афіпський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Зокрема, підприємство атакували 25 серпня, 14 липня та 10 червня.