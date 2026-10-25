Перед ударами військові вивчають найновіші супутникові знімки та зіставляють їх із попередніми

Україна розширює кампанію далекобійних ударів по Росії завдяки розвитку власного виробництва озброєння, використанню розвідувальних даних і детальному плануванню операцій. Важливу роль у цьому відіграє секретний підрозділ Сил безпілотних систем «Кайрос». Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, який був опублікований у суботу, 24 жовтня.

«Кайрос» застосовує безпілотники та невеликі крилаті ракети для ураження російських систем протиповітряної оборони, нафтопереробних заводів, газових терміналів та інших об’єктів. Командир підрозділу з позивним Рей зазначив, що порівняно з минулим роком можливості України завдавати ударів на великі відстані істотно зросли.

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Успішність атак залежить не лише від наявності власної зброї. Для підготовки операцій військові використовують детальні карти, супутникові знімки західних партнерів, дані розвідувальної мережі та інформацію від фахівців енергетичної галузі. Останні допомагають визначати вразливі ділянки промислових об’єктів.

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За словами Рея, перед ударами військові вивчають найновіші супутникові знімки та зіставляють їх із попередніми. Так вони можуть помічати зміни на об’єктах і точніше визначати потенційні цілі. Зокрема, у вересні підрозділ «Кайрос» разом з іншими українськими силами спричинив пожежу на нафтопереробному заводі неподалік Москви.

Як зазначає Bloomberg, підрозділ виріс із батальйону до 7-го окремого центру Сил безпілотних систем. Тепер він об’єднує сотні військових і координує роботу інших підрозділів.

Рей заявив, що бійці «Кайросу» першими організували кампанію ударів по танкерах в Азовському морі. За його словами, протягом місяця їм вдалося уразити 60 суден.

Також під час літньої операції, спрямованої на ізоляцію Криму, Сили безпілотних систем здійснили близько 7 тис. ударів безпілотниками. Командир «Кайросу» зазначив, що за умови додаткового фінансування можливості підрозділу щодо операцій у Криму та на морі могли б зрости в сім разів.

Українські атаки на нафтопереробні заводи, газові термінали, судна та військові об’єкти посилюють тиск на російську економіку. Удари по центрах обробки даних, своєю чергою, можуть порушувати роботу інтернет-сервісів і бізнесу. Щоб оцінювати результати операцій, військові використовують розвідувальні дані, інформацію від джерел на місцях і відео, які публікують російські телеграм-канали.

Водночас, за оцінкою Bloomberg, попри розширення можливостей для ударів на великі відстані, Україна напередодні зими стикається з нестачею засобів протиповітряної оборони та напруженням у відносинах зі США.

Нагадаємо, увечері 24 жовтня українські безпілотники FP-1 атакували два об’єкти в російському Омську – нафтохімічний завод «Омський каучук» і складський комплекс компанії OZON. За даними розробника дронів, компанії Fire Point, безпілотники подолали понад 2500 км від кордону.