У кількох регіонах Росії пролунали вибухи 23 жовтня

У п'ятницю, 23 жовтня, у російському Орлі повідомили про ракетний удар по заводу «Протон», який виготовляє електронні компоненти для російського озброєння. Серед продукції підприємства – деталі для ракет «Іскандер-М», зенітного комплексу «Панцир-С1» і танків.

За даними телеграм-каналу Exilenova по заводу «Протон» прилетіли чотири крилаті ракети «Фламінго». Це підприємство спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання за повним циклом – від виготовлення кристалів до випуску готової продукції.

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За даними реєстру підприємств, пов’язаних із виробництвом російського озброєння, який веде Головне управління розвідки Міністерства оборони України, завод виробляє діодний модуль 2M420A4 для крилатої авіаційної ракети С-71К «Ковер» і перемикач-інвертор 249ЛП5 для ракетного комплексу «Іскандер-М». Крім того, завод випускає електронні модулі-комутатори та інтегральні мікросхеми для зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

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У вересні 2025 року Велика Британія внесла «Протон» до санкційного списку через діяльність у російському оборонному секторі та галузі електроніки.

У Росії також повідомляли про атаки в інших регіонах

Крім цього раніше губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв заявив про нібито збиття кількох реактивних «цілей» над регіоном. За інформацією телеграм-каналу ASTRA, після атаки у Воронежі виникла пожежа в районі військового аеродрому «Балтимор». Також, за повідомленнями моніторингових каналів, під удар потрапили територія колишнього Воронезького військового авіаційного інженерного університету та розташована поруч стоянка військових літаків.

Ще про одну атаку повідомив губернатор Пермського краю Дмітрій Махонін. За його словами, у регіоні нібито збили 20 безпілотників, а один із промислових об’єктів зазнав «незначних» пошкоджень. Як припускає ASTRA, ціллю міг бути хімічний комбінат «Азот», що входить до АТ «ОХК “Уралхім”». Його продукцію використовують підприємства російського військово-промислового комплексу для виробництва пороху та інших вибухових речовин.

Нагадаємо, 23 жовтня Москву атакували безпілотники, через що всі чотири аеропорти російської столиці тимчасово призупинили приймання та відправлення рейсів. Мер Москви заявляв, що російська ППО збила щонайменше 14 дронів, які прямували до міста. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Обмеження запровадили в аеропортах Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський, пояснивши це необхідністю гарантувати безпеку польотів.