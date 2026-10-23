Вдень у п'ятницю, 23 жовтня, Москву атакували безпілотники

Вдень у п'ятницю, 23 жовтня, Москву атакували безпілотники. На тлі повідомлень про наліт тимчасово припинили приймати та відправляти рейси всі чотири аеропорти російської столиці. Про це повідомили Росавіація та мер Москви Сєргєй Собянін.

За словами Собяніна, російська протиповітряна оборона збивала дрони, які прямували до міста. Він заявив, що протягом дня було знищено щонайменше 14 безпілотників, і ця кількість продовжувала зростати. На місцях падіння уламків, за його словами, працювали екстрені служби.

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Водночас російські телеграм-канали повідомили про можливу загрозу для вежі «IQ-квартал» у діловому районі «Москва-Сіті». За їхніми даними, у напрямку будівлі нібито летіли українські ударні дрони, через що там почали термінову евакуацію.

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Евакуація вежі «IQ-квартал»

Там розташовані офіси низки російських державних установ, зокрема Міністерства економічного розвитку, Міністерства промисловості і торгівлі, Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій, а також Росстандарту.

Крім того, окремі російські телеграм-канали заявили про прорив українських безпілотників до аеропорту Шереметьєво. За їхніми повідомленнями, ударний дрон нібито опинився на злітній смузі.

Дрон на злітній смузі в аеропорту Шереметьєво

На тлі атаки Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження на польоти в усіх чотирьох аеропортах Москви – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському. У відомстві пояснили рішення необхідністю забезпечити безпеку авіаперевезень.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня безпілотники атакували Московську область Росії. Під удар потрапила інфраструктура нафтобази «Володарська» – однієї з найбільших у регіоні. Місцеві жителі публікували відео пожежі на території об’єкта в селі Костянтиново.