Безпілотники атакували місто Серпухов у Московській області

Вранці у четвер, 22 жовтня, безпілотники атакували місто Серпухов у Московській області Росії. Ймовірно, під удар потрапив 75-й арсенал, де ремонтують російські зенітні ракетні комплекси «Бук» і С-300В. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Відомо, що на території 75-го арсеналу проводять ремонт зенітних ракетних комплексів «Бук» і С-300В. Ці системи російська армія використовує для протиповітряної оборони військ і стратегічних об’єктів. Якщо підприємство зазнало пошкоджень, це може ускладнити ремонт і відновлення російських систем ППО.

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Серпухов став одним із міст, де в ніч проти 22 жовтня повідомляли про атаку безпілотників. Вибухи також лунали в Липецьку та Тулі, а також у Курській і Бєлгородській областях. Моніторингові телеграм-канали, зокрема Exilenova+, публікували відео, на яких чутно вибухи та зафіксовано ймовірні наслідки влучань.

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Губернатор Липецької області Ігорь Артамонов підтвердив атаку безпілотників на регіон.

Водночас мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що з вечора 21 жовтня до 4:00 22 жовтня на Московський регіон нібито летіли 630 безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Санкт-Петербург і Ленінградську область атакували ударні безпілотники. Під удар потрапили дата-центр соцмережі «ВКонтакте» в селі Новосергіївка, логістичний центр маркетплейсу Ozon, нафтова інфраструктура та електропідстанція «Восточная» напругою 330 кВ.