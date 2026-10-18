Наслідки атаки на Ленінградську область, 18 жовтня

У ніч на неділю, 18 жовтня, Санкт-Петербург та Ленінградська область зазнали масованої атаки ударних безпілотників. Під ударом опинилися дата-центр соціальної мережі «ВКонтактє», логістичний центр маркетплейсу Ozon, нафтова інфраструктура та інші об’єкти. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Дата-центр VK розташований у селі Новосергіївка Всеволожського району Ленінградської області, неподалік Санкт-Петербурга. На його території є чотири машинні зали, 640 серверних стійок і понад 20 тис. серверів. Поруч розташована електропідстанція «Восточная» напругою 330 кВ, яка також потрапила під атаку, повідомив портал «Мілітарний».

Раніше в компанії «ВКонтактє» підтвердили інформацію про атаку на центр обробки даних (ЦОД), користувачі повідомляють про перебої в роботі платформи та пов’язаних з нею сервісів.

Також дрони атакували логістичний центр Ozon на Софійській вулиці в Колпінському районі Санкт-Петербурга. Його площа становить до 79 тис. м². Це один із найбільших фулфілмент-центрів маркетплейсу в Північно-Західному регіоні Росії.

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Крім того, під удар потрапили вантовий міст через Корабельний фарватер і портова інфраструктура. Міст є частиною Західного швидкісного діаметра, платної автомагістралі, що з’єднує південну та північну частини міста. Масштаб пошкоджень уточнюється.

У Красногвардійському районі міста загорілася нафтобаза «Ручьї», яка використовується для зберігання та відвантаження бензину АІ-92, АІ-95 і дизельного палива. Її загальна місткість становить 73,9 тис. м³.

Губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко підтвердив пожежу на території Петербурзького нафтового терміналу. Підприємство спеціалізується на прийманні, зберіганні та перевалці рідких вантажів, зокрема нафтопродуктів. Його резервуарний парк налічує 32 резервуари загальною місткістю 442 тис. м³.

За словами Дрозденка, під час атаки в Ленінградській області збили 144 безпілотників. Близько 20 тис. жителів залишилися без електроенергії.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Бєглов повідомив про пошкодження 12 багатоквартирних і двох приватних будинків. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

Зауважимо, українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на РФ.

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Нагадаємо, 16 жовтня дрони вперше уразили завод зі стабілізації конденсату в Ханти-Мансійському окрузі Росії, розташований приблизно за 2400 км від українського кордону.