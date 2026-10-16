Дрони вперше уразили Сургутський завод зі стабілізації конденсату

У п’ятницю, 16 жовтня, ударні дрони атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату (ЗСК) у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Завод є одним із ключових підприємств російської державної корпорації «Газпром».

Атаку на промисловий об’єкт у Сургутському районі підтвердив губернатор регіону Руслан Кухарук.

«Внаслідок атаки безпілотників на промисловий об’єкт у Сургутському районі сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби. Наразі фахівці оцінюють масштаб та характер завданих збитків», – написав Руслан Кухарук.

За даними моніторингових телеграм-каналів, під удар дронів уперше потрапив Сургутський завод зі стабілізації конденсату, що входить до російської державної корпорації «Газпром». Підприємство переробляє газовий конденсат і виробляє моторне та авіаційне паливо. Зокрема, Сургутський ЗСК виробляє авіаційне паливо ТС-1, дизельне паливо та бензин, які можуть використовуватися для забезпечення роботи російської військової техніки. Завод здатний переробляти 12 млн тонн сировини щороку.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагав від України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За його словами, дії Сил оборони спричинили дефіцит дизельного палива у світі. 15 жовтня Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті Financial Times розповів, що на прохання Трампа ЗСУ на три дні призупинили атаки. Однак на тлі відсутності попереджень США про пуски балістичних ракет і обмежень у роботі Starlink Володимир Зеленський анонсував відновлення ударів по російських НПЗ.