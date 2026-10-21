У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30
Пілоти змогли катапультуватися, але отримали травми
У Калінінградській області Росії на території кладовища розбився винищувач Су-30. Пілоти літака катапультувалися. Про це повідомило російське інформагентство ТАСС.
За даними російських ЗМІ, Су-30 виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту. Близько 12:50 російський винищувач упав у Черняховському районі, між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бір. Пілоти змогли катапультуватися, але отримали травми.
Причину падіння літака в Росії не уточнили.
Су-30 – радянський, а згодом російський двомісний багатоцільовий винищувач, розроблений на основі Су-27УБ. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, супроводу авіації, далекого патрулювання та управління групами винищувачів. Він також може завдавати ударів по наземних і морських цілях.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 15 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про знищення чотирьох та ураження двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34М. Літаки базувалися на аеродромі в місті Борисоглєбськ Воронезької області