У Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30

У Калінінградській області Росії на території кладовища розбився винищувач Су-30. Пілоти літака катапультувалися. Про це повідомило російське інформагентство ТАСС.

За даними російських ЗМІ, Су-30 виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту. Близько 12:50 російський винищувач упав у Черняховському районі, між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бір. Пілоти змогли катапультуватися, але отримали травми.

Причину падіння літака в Росії не уточнили.

Су-30 – радянський, а згодом російський двомісний багатоцільовий винищувач, розроблений на основі Су-27УБ. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, супроводу авіації, далекого патрулювання та управління групами винищувачів. Він також може завдавати ударів по наземних і морських цілях.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 15 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про знищення чотирьох та ураження двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34М. Літаки базувалися на аеродромі в місті Борисоглєбськ Воронезької області