Заграва від пожежі в Борісоглєбську, 14 жовтня

Увечері в середу, 14 жовтня, у місті Борісоглєбськ Воронезької області Росії пролунали потужні вибухи. Після цього в районі військового аеродрому спалахнула масштабна пожежа. Згодом Військово-морські сили України повідомили про ураження шести російських винищувачів-бомбардувальників Су-34М на ворожому аеродромі.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи на тлі ракетної небезпеки.

Аеродром розташований приблизно за 6 км на схід від міста. Там базуються навчально-бойові літаки Як-130 та штурмовики Су-25. Також його інфраструктуру використовують для обслуговування літаків Су-34 і Су-35. На території є склади керованих авіабомб (КАБів) і пального.

Також цієї ночі вибухи лунали в Рязані. За даними губернатора Павла Малкова, через атаку БпЛА спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Він додав, що було «пошкоджено склад та автомобілі на території іншого підприємства в Рязані». За попередньою інформацією, постраждалих немає. Через атаку безпілотників у школах і дитячих садках скасували заняття.

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Пожежа на НПЗ в Рязані, 15 жовтня 2026 рік (Фото з телеграм-каналу Exilenova+)

Оновлено. У ВМС повідомили, що завдали удару по військовому аеродрому «Борісоглєбськ» у Воронезькій області РФ береговим ракетним комплексом «Нептун». Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Інформація уточнюється.

Захисники уточнили, що ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал ворога та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту.

«Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про відновлення ударів по російських енергетичних об’єктах. За його словами, Україна на три дні призупиняла удари по російських нафтопереробних заводах на прохання США. Попри виконання домовленості, Україна втратила доступ до американської системи раннього попередження про пуски балістичних ракет, а робота терміналів Starlink по всій країні сповільнилася, зазначив президент.