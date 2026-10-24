Ціллю став завод «Омський каучук»

Ввечері у суботу, 24 жовтня, українські дрони FP-1 атакували два об’єкти в російському Омську. Під удар потрапили нафтохімічний завод «Омський каучук» і логістичний складський комплекс компанії OZON. За даними розробника безпілотників, вони подолали понад 2500 км від кордону. Про це повідомляє компанія Fire Point.

«FP-1 подолали понад 2500 км від кордону та уразили одразу два об’єкти в Омську», – зазначили в повідомленні.

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Ціллю став завод «Омський каучук» – одне з великих підприємств нафтохімічної промисловості Росії. За інформацією Fire Point, раніше завод забезпечував близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків.

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Другим ураженим об’єктом став логістичний складський комплекс компанії OZON.

Що відомо про завод «Омський каучук»

Підприємство працює з 1962 року, входить до групи компаній «Титан» і є одним із виробників синтетичного каучуку в Росії. Завод виготовляє синтетичний каучук, який використовують, зокрема, для виробництва шин та інших гумових виробів. Крім того, підприємство випускає фенол, ацетон, ізопропіловий спирт і компоненти для автомобільного пального.

Завод має значення для російської нафтохімічної галузі, а його продукцію використовують в автомобільній промисловості та виробництві різних хімічних матеріалів.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня Сили оборони України уразили завод «Тольяттікаучук» у Самарській області Росії та літак на аеродромі «Єйськ». За даними Генштабу ЗСУ, після вибуху на території підприємства в Тольятті спалахнула пожежа.