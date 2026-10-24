Російський завод «Тольяттікаучук» потрапив під атаку Сил оборони

У ніч на суботу, 24 жовтня, Сили оборони уразили завод «Тольяттікаучук» у Самарській області та літак на аеродромі «Єйськ». Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, після вибуху, що пролунав у районі комбінату «Тольяттікаучук» у Тольятті, на території підприємства спалахнула пожежа. Атаку безпілотників на російське місто також підтвердив мер Тольятті Ілля Сухих. За його словами, БпЛА уразили промислові об’єкти.

«Наше місто знову зазнало масованої атаки БПЛА з боку злочинного київського режиму. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження промислових об'єктів», – написав Ілля Сухих.

За даними російського моніторингового телеграм-каналу Astra, під атаку в Тольятті також потрапила ТЕЦ, розташована поруч із комбінатом «Тольяттікаучук».

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У Генштабі ЗСУ зауважили, що комбінат «Тольяттікаучук» спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, які використовують, зокрема, у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет. «Тольяттікаучук» уже неодноразово потрапляв під атаку. Зокрема, хімічний завод зазнав ураження в ніч на 12 вересня.

Також Генштаб ЗСУ повідомив про ураження літака на аеродромі «Єйськ» у Краснодарському краї Росії. Однак подробиць там не розкрили.

Генштаб ЗСУ також підтвердив ураження російського заводу «Протон-Електротекс» у місті Орел. Підприємство, яке зазнало ураження 23 жовтня, виготовляє компоненти для ракетного комплексу «Іскандер-М», крилатої авіаційної ракети С-71К «Ковер» та зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».