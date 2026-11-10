123-й авіаремонтний завод розташований у Старій Руссі Новгородської області РФ

У вівторок, 10 листопада, Сили оборони атакували авіаремонтний завод в Новгородській області Росії. Підприємство обслуговує рідкісні літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

123-й авіаремонтний завод розташований у Старій Руссі Новгородської області РФ. У ніч на 10 листопада на території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються.

#СтараяРусса, Новгородская обл., ночь 09-10/11/26: говорят, кто-то опять заглянул на 123й авиационный ремонтный завод, но это не точно https://t.co/OWUd0vnZUt #движуха https://t.co/T28g10MlgZ — Necro Mancer (@666_mancer) November 10, 2026

Як зазначили в Генштабі, підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тому важкі літаки сідають просто на його території. На заводі ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, якою російська армія перекидає війська та вантажі, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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«Щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії – проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема, виконують А-50, “літаючі радари” РФ. Близько 350 млн доларів коштує один такий літак, і в держави-агресора у робочому стані їх залишилося лише кілька», – пояснюють військові.

Нагадаємо, Сили оборони вже атакували 123-й авіаремонтний завод у березні 2026 року. Тоді пошкоджень зазнав літак А-50.