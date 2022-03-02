Сьомий день повномасштабної війни добігає кінця. Росіяни кидають бомби та обстрілюють наші міста, вбивають цивільних, жінок та дітей. Увесь світ зараз спостерігає за Харковом, Херсоном, Києвом, ворог також намагається прорватись у Суми, Житомир, Запоріжжя.

Українські військові тримають оборону та дають відсіч непроханим гостям. На Миколаївщині, до прикладу, наші захисники знищили колону з 800 одиниць російської техніки. І це лише один з прикладів мужності українських воїнів, якими пишається країна. Підтримує словом, ділом та фінансово. За сім днів війни українці пожертвували на армію понад 6 млрд грн.

ZAXID.NET зібрав підсумки сьомого дня війни та коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували

Від потужних вибухів сьогодні прокинувся Харків. Після авіаудару в управління поліції виникла пожежа, є загиблі та поранені. Згодом крилата ракета влучила у офіси біля міськради, місцеві повідомляли про вибухи у різних районах. Зруйнована школа, житлові будинки, автомобілі цивільних.

У Херсон тим часом заїхала російська військова техніка, а залізничний вокзал та морський порт взяли під контроль окупанти. Місцева влада не здала місто та продовжує оборону.

Російські війська зайняли містечко Тростянець на Сумщині. Росіяни ходили по хатах, діставали людей з підвалів та примушували їх сидіти на вулиці вночі. Тим часом наші військові закріпились у Горлівці, що була під контролем окупанта з 2014 року, та планують наступ.

Нелегкий день був і в мешканців столиці, українські військові обороняли Суми, Житомир, Запоріжжя, південь та схід нашої країни.

Втрати російських окупантів

Ну і до приємного. На Миколаївщині військові ЗСУ знищили колону з 800 одиниць ворожої техніки. Росіяни намагались потрапити до Кривого Рогу, натомість їхня техніка перетворилась на металобрухт.

Вночі у небі на Київщині відбувся запеклий бій між українськими винищувачами та парою російських Су-35С. Обидва літаки були знищені. Українці також ліквідували російського полковника Віктора Ісайкіна, його смерть навіть офіційно визнала РФ.

За шість днів війни з Україною Росія втратила близько 6000 військових. ЗСУ знищили та пошкодили таку ворожу техніку:

танки ‒ до 211,

Бойових броньованих машин ‒ 862 од,

артилерійських систем – 85,

РСЗВ - 40,

засоби ППО - 9,

літаків – 30 од,

гелікоптерів – 31 од,

автомобільної техніки - 355,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Харкові від авіаудару в управління поліції загинули четверо правоохоронців, десятки поранених. Унаслідок інших обстрілів по житлових будинках, офісах, авто відомо також про двох загиблих та дев’ятьох поранених. Інформація може змінюватись, бо людей шукали під завалами.

Унаслідок авіаудару у Житомирі загинули щонайменше двоє людей, ще 16 отримали поранення.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET