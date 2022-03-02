Протягом шести днів українські військові знищили та пошкодили понад 1600 одиниць техніки ворога

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати росіяни у війні з Україною станом на ранок 2 березня. За шість днів війни втрати агресора серед особового складу становлять понад 5,8 тис. військових. Протягом шести днів українські військові знищили та пошкодили таку ворожу техніку: танки ‒ до 211,

Бойових броньованих машин ‒ 862 од,

артилерійських систем – 85,

РСЗВ - 40,

засоби ППО - 9,

літаків – 30 од,

гелікоптерів – 31 од,

автомобільної техніки - 355,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. Генштаб ЗСУ додає, що дані про втрати росіян уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET

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