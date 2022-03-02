За шість днів війни з Україною Росія втратила близько 6000 військових
Українські військові знищили та пошкодили понад 1600 одиниць техніки ворога
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Протягом шести днів українські військові знищили та пошкодили понад 1600 одиниць техніки ворога
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати росіяни у війні з Україною станом на ранок 2 березня. За шість днів війни втрати агресора серед особового складу становлять понад 5,8 тис. військових.
Протягом шести днів українські військові знищили та пошкодили таку ворожу техніку:
- танки ‒ до 211,
- Бойових броньованих машин ‒ 862 од,
- артилерійських систем – 85,
- РСЗВ - 40,
- засоби ППО - 9,
- літаків – 30 од,
- гелікоптерів – 31 од,
- автомобільної техніки - 355,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Генштаб ЗСУ додає, що дані про втрати росіян уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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