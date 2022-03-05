Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для бойових дій за умов візуальної видимості цілі

Впродовж п'ятниці, 4 березня, підрозділ української ППО збив три літаки Су-25 та ще три вертольоти, що належать російській армії, повідомили у Міністерстві оборони України.

«Російські загарбники втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один – під Волновахою Донецької області. Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, літак, збитий над Волновахою, російські загарбники використовували для бомбардування помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури. Льотчик катапультувався, українські військові намагаються його розшукати.

Щодо інших літаків, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 4 березня повідомляв, що один з них збили разом з пілотом, проте не уточнював, де саме.

Загалом за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

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