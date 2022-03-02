Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який зараз мешкає у США, оголосив 1 млн доларів винагороди тому, хто затримає або вб'є президента Росії Владіміра Путіна. Про це бізнесмен повідомив у Facebook.

Олександ Конанихів ще 27 лютого пообіцяв 1 млн доларів офіцеру, який заарештує президента Росії.

«Обіцяю заплатити 1 000 000 доларів офіцеру, який, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештує Путіна як воєнного злочинця згідно російських і міжнародних законів. Путін не російський президент, оскільки прийшов до влади внаслідок спецоперації з підірвання багатоквартирних будинків в Росії, потім порушив Конституцію, ліквідуючи вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я бачу своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Продовжу допомогу Україні в її героїчних намаганнях протистояти нападу путінської орди», – написав Олександр Конанихін.

Конанихін також опублікував ілюстрацію до свого допису з зображенням Путніа і підписом «wanted dead or alive», що означає, що мільйон доларів можна отримати як за затримання президента РФ, так і за його вбивство. Згодом Facebook заблокував допис Конанихіна через це зображення і він його продублікував, але вже без цього фото.

Олександр Конанихін обіцяє 1 млн доларів за живого або мертвого Путіна

Хто такий Олександр Конанихін?

55-річний Олексій Конанихін — підприємець і колишній російський банкір. Конанихін та його дружина покинули Росію в 1992 році, а через сім років отримали політичний притулок у США. Бізнесмен заснував такі компанії, як KMGi Group і TransparentBusiness.