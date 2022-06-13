Судді Восьмого апеляційного адміністративного суду заборонили вже дві проросійські партії

У понеділок, 13 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Соціалісти», частково задовольнивши адміністративний позов Міністерства юстиції України. Раніше цей суд заборонив партію «Опозиційний блок».

Суд також вирішив передати майно, кошти та інші активи партії «Соціалісти», її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших утворень у власність держави. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді, повідомляють «Наші гроші. Львів».

Представник політичної партії «Соціалісти», що була створена в 2014 році, на засіданні не був присутнім, партія не подавала ні заперечень, ні клопотань.

Представник СБУ Олександр Ярко на засіданні зазначив, що діяльність партії була спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні, виправдовування дій РФ, в тому числі в медійному просторі. Аналогічну позицію висловила і представниця позивача, головна спеціалістка відділу судової роботи Західного міжрегіонального управління юстиції Мін’юсту Христина Ган, яка зазначила, що вони отримали листа від СБУ щодо виявлення правопорушень партії «Соціалісти».

Під час засідання не цитували конкретні висловлювання членів партії чи ресурсів партії, не обговорювали докази у справі.

Згідно з даними YouControl, керівником політичної партії є Євген Анопрієнко, який народився 29 липня 1959 року у місті Донецьк. Євген Анопрієнко також був членом Ліберальної партії України і Партії регіонів.

Раніше, 8 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок». Загалом Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність призупинила РНБО. У списку партій, заборона яких розглядається в суді, також –«Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Блок Володимира Сальдо».