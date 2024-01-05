Компанія російського мільярдера Міхаіла Фрідмана ABH Holdings S.A., яка виступала номінальним власником «Сенс Банку», подала позов до України з вимогою компенсувати їй 1 млрд доларів за нібито «примусову націоналізацію фінустанови». Про це йдеться в заяві компанії від 29 грудня, інформує «Економічна правда».

Як повідомляється, позов подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні.

Як пояснили в ABHH, у запиті на арбітраж, як йдеться у повідомленні, детально описується серія «свавільних, непропорційних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України, які призвели до експропріації» банку шляхом примусової націоналізації.

ABH Holdings S.A. є приватною інвестиційною холдинговою компанією (працює в основному через російський Альфа-Банк) зі штаб-квартирою в Люксембурзі, що має інвестиції в банківські групи в Україні, країнах СНД і Європи. Належить групі бізнесменів, серед яких і російський підсанкційний олігарх Фрідман.

Україна стала власником 100% акцій «Сенс Банку» (колишній «Альфа Банк Україна») 21 липня 2023 року. Тоді український уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 грн. Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі – громадянин РФ та Ізраїлю Міхаіл Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

ABH Holdings S.A воєю чергою заявила, що нові кримінальні звинувачення проти російського олігарха і міноритарного акціонера ABHH Міхаіла Фрідмана є «мішаниною недоречних політичних звинувачень».

«Сенс Банк» має 130 відділень по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.