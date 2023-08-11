Майно Фрідмана та його колишніх бізнес-партнерів у США заморозили

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти російських фінансистів. Зокрема санкції зачепили чотирьох засновників російського фінансового конгломерату «Альфа-Груп», який володіє «Альфа-Банком», повідомили у прес-службі Мінфіну США в п'ятницю, 11 серпня.

«Чотирма особами, які підпали під санкції, є Пьотр Авен, Міхаіл Фрідман, Гєрман Хан та Алєксєй Кузьмічов. Усі вони входили до наглядової ради «Альфа-Груп». Ці особи раніше були під санкціями Австралії, Канади, ЄС, Нової Зеландії та Великої Британії», – повідомили у прес-службі міністерства фінансів США.

За словами заступника міністра фінансів Воллі Адейемо, російські еліти мають відмовитися від думки, що можуть вести бізнес, поки Росія веде війну проти України. Все майно та рахунки підсанкційних російських олігархів, заморозили.

Окрім того, США заблокували усі компанії, які належать Фрідману, Хану, Авену та Кузьмічову. Йдеться про підприємства, частку яких мають у власності російські олігархи, незалежно від розміру частки.

Мінфін США також вніс до санкційного списку російський союз промисловців і підприємців (РСПП). Ця організація займається технологічним сектором економіки Росії та сприяє імпортозаміщенню.

Нагадаємо, у грудні 2022 року засновника «Альфа-Груп» Міхаіла Фрідмана заарештували у Великій Британії. Йому оголосили підозру щодо відмивання грошей та змові у наданні неправдивих свідчень. Пізніше олігарх вийшов під заставу.