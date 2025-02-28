Одним із ключових проєктів підприємства є комплекс нафтопереробних заводів

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід держави активів російської компанії «Татнєфть». Про це відомство повідомило у четвер, 27 лютого.

«Ухвалено рішення Вищого антикорупційного суду про задоволення позову Мін’юсту щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ «Татнєфть імені В.Д. Шашина» – однієї з найбільших російських нафтових компаній за обсягом видобутку та переробки», – йдеться у повідомленні.

ПАТ «Татнєфть» є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у Росії. Компанія стабільно сплачує значні податки до російського бюджету та посилює енергетичний та економічний потенціал Росії.

У дописі додають, що одним із ключових проєктів підприємства є комплекс нафтопереробних заводів «ТАНЕКО» у Нижньокамську, який виробляє приблизно 20 видів продукції, включаючи авіаційний керосин і дизельне паливо.

Суд застосував санкції до «Татнєфті» та стягнув в дохід України корпоративні права компаній, а саме:

100% частки в статутному капіталі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»;

92,98 % частки в статутному капіталі ТОВ «Харків-капітал»;

88,97 % частки в статутному капіталі ТОВ «Полтава-капітал».

«Компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей», – додали у Мін’юсті.

Нагадаємо, 17 лютого Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до підсанкційного російського олігарха Михаїла Шелкова. Рішенням суду у дохід держави стягнули право вимоги за договором фінансової позики, яке належало підконтрольним олігарху компаніям.