В Україні націоналізували активи російського олігарха Михаїла Шелкова на 29 млн доларів
Підприємство Шелкова роками постачало сировину російській металургійній корпорації
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції до підсанкційного російського олігарха Михаїла Шелкова. Рішенням суду у дохід держави стягнули право вимоги за договором фінансової позики, яке належало підконтрольним олігарху компаніям. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомили у Офісі генерального прокурора. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують імені росіянина, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про Шелкова.
«За цим договором ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат” був винен 29 млн доларів. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні», – йдеться у повідомленні.
Гірничо-збагачувальний комбінат розташований на Дніпропетровщині і з 2012 року перебував у власності Михаїла Шелкова. Слідчі встановили, що підприємство роками постачало сировину російській корпорації, яка є найбільшим в світі виробником титану, а також виконує 40% державних оборонних замовлень в Росії.
У лютому 2023 року у державну власність стягнули всі активи цього Шелкова на загальну суму понад 2 млрд грн, у тому числі й 100% активів гірничо-збагачувального комбінату.
Нагадаємо, Шелкову в Україні оголошено три підозри. Йому інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 ККУ), ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).