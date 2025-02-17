ВАКС задовільнив позов мінюсту до Михаїла Шелкова

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції до підсанкційного російського олігарха Михаїла Шелкова. Рішенням суду у дохід держави стягнули право вимоги за договором фінансової позики, яке належало підконтрольним олігарху компаніям. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомили у Офісі генерального прокурора. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують імені росіянина, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про Шелкова.

«За цим договором ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат” був винен 29 млн доларів. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні», – йдеться у повідомленні.

Гірничо-збагачувальний комбінат розташований на Дніпропетровщині і з 2012 року перебував у власності Михаїла Шелкова. Слідчі встановили, що підприємство роками постачало сировину російській корпорації, яка є найбільшим в світі виробником титану, а також виконує 40% державних оборонних замовлень в Росії.

У лютому 2023 року у державну власність стягнули всі активи цього Шелкова на загальну суму понад 2 млрд грн, у тому числі й 100% активів гірничо-збагачувального комбінату.

Нагадаємо, Шелкову в Україні оголошено три підозри. Йому інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 ККУ), ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).