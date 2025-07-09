Глава РПЦ патріарх Московський Кирил і Предстоятель УПЦ МП Митрополит Онуфрій

Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки залежності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) від Російської православної церкви (РПЦ) діяльність якої в Україні заборонена. Про це йдеться в наказі ДЕСС від 8 липня.

Зокрема, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ:

обсяг прав «незалежності й самостійності в управлінні», наданий РПЦ для УПЦ (МП), не означає повної незалежності УПЦ, в тому сенсі, який надається 16 автокефальним церквам кіріархальною Церквою. Цей обсяг прав може самовільно зменшуватися з боку РПЦ;

в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ;

статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі.

Зазначається, що дослідницька група не виявила документів Соборів УПЦ, Соборів Єпископів УПЦ, Священного Синоду УПЦ, які б свідчили про вихід УПЦ зі складу РПЦ.

Окрім цього, в офіційних документах УПЦ та Київської митрополії УПЦ, а також у рішеннях їх керівних органів положень немає інформації про те, що приписи Глави Х Статуту РПЦ втратили чинність для УПЦ. Згідно із цією главою, рішення Архієрейського Собору РПЦ є обов’язковими для виконання УПЦ.

З повними результатами дослідження можна ознайомитися за посиланням.

До слова, 3 липня 2025 року УПЦ МП повідомила, що звернулась з позовом до Київського окружного адміністративного суду проти Кабінету міністрів через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.

Як писав ZAXID.NET, 2 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення Ореста Березовського, більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія, українського громадянства. Зокрема, слідчі встановили, що Орест Березовський у 2002 році добровільно отримав російський паспорт, але намагався це приховати.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Уже 24 серпня, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону російських релігійних організацій.