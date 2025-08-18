Американський пастор-євангеліст Марк Бернс з українськими військовими

Близький до президента США Дональда Трампа пастор-євангеліст Марк Бернс відреагував на релігійні вимоги російського диктатора Владіміра Путіна щодо України. За словами Бернса, Росія «перетворила релігію на зброю», і Україна це «викриває». Відповідний допис він опублікував у соцмережах в понеділок, 18 серпня.

«Глибоко стривожений, що під час мирних переговорів на Алясці Владімір Путін мав нахабство вимагати захисту для Російської православної церкви в Україні. Це та сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей, видаючи своє вторгнення за нібито святу справу», – починається допис Бернса.

Пастор Трампа називає «злом» заборону українських церков на окупованих територіях. Попри жорстку агресію українці відстоюють свободу віросповідання, зауважує американський пастор.

«Український народ не намагається "заглушити" віру. Він протистоїть корумпованій системі, яка використовує ім’я Бога для благословення насильства. Глава Російської православної церкви назвав війну проти України святою місією та пообіцяв прощення тим, хто вбиває невинних. Це не християнство. Це фальшива релігія, яка слугує імперії», – пише Марк Бернс.

У своєму дописі священнослужитель також згадав закон про заборону РПЦ в Україні, яким маніпулюють російська влада та її пропагандисти. Бернс наголосив, що цей закон було ухвалено демократично, і він «захищає національний суверенітет і встановлює справедливі юридичні процедури для розслідування зв’язків із РПЦ».

«Жодну релігійну групу не забороняють автоматично. Ніхто не стоїть понад законом. Це дії вільного народу, який захищається, а не переслідує когось», – пояснив пастор.

45-річний Бернс висловив солідарність із Радою церков і релігійних організацій України. На його думку, ці організації «абсолютно праві, відкидаючи зовнішній тиск і відстоюючи правду, справедливість та свободу».

«В ім’я Ісуса я молюся за мир. Але справжній мир має ґрунтуватися на правді. Правда в тому, що Росія перетворила релігію на зброю. І Україна має рацію, викриваючи це. Я стою з Україною. Я стою з Церквою. Я стою зі свободою. Нехай Бог благословить тих, хто бореться за справедливість. І нехай Він скине кожного фальшивого пророка, якого використовують тирани», – додав Марк Бернс.

Нагадаємо, 16 серпня джерела газети New York Times повідомили, що лідер РФ Владімір Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня висунув кілька вимог до України. Зокрема, він вимагав визнати російську мовою офіційною та запросив гарантії безпеки для російських православних церков в Україні.