Путін вимагає від України надання російській мові статус офіційної

Російський президент Владімір Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув кілька вимог до України. Зокрема, він вимагає визнати російську мовою офіційною. Про це у суботу, 16 серпня, повідомила газета New York Times із посиланням на джерела.

Джерела газети заявили, що Путін вимагає від Києва надання російській мові статус офіційної. Крім цього, він запросив гарантії безпеки для російських православних церков в Україні.

Журналісти також зауважують, що при цьому очільник Кремля запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну. В обмін на це він зажадав, щоб Київ віддав Росії всю територію Донбасу.

Тим часом Reuters, покликаючись на власні джерела, наголошує, що президент Володимир Зеленський у розмові з Трампом відмовився передавати території Донеччини.

Зустріч Путіна та Трампа на Алясці

Нагадаємо, 15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска.

Після кількагодинної розмови президенти не змогли досягти згоди щодо кількох пунктів під час переговорів, проте наголосили про конструктивну розмову. Про що говорили Трамп і Путін на Алясці, читайте тут.

Згодом Трамп дав інтерв’ю Fox News, в якому назвав розмову з російським диктатором «дуже хорошою» та «10 з 10». Він заявив, що після розмови з Путіним тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч.