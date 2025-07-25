Інцидент стався в селі Угорники Отинійської громади

Поблизу лісового масиву у Коломийському районі конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною. Місцевого мешканця госпіталізували з пораненнями голови, нападника затримали.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 25 липня, інцидент стався напередодні в селі Угорники Отинійської громади. До 43-річного жителя Коломиї підбіг невідомий, затіяв із ним конфлікт і кілька разів вистрелив у потерпілого із травматичного пістолета. Після цього нападник утік.

«Поліцію та швидку допомогу викликали випадкові перехожі. Правоохоронці швидко встановили особу нападника. Ним виявився 22-річний мешканець Коломийського району. Упродовж кількох годин його розшукали та затримали», – зазначили у поліції.

Підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. За хуліганство, вчинене із застосуванням зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень, йому загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.