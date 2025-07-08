Інцидент стався у селі Кобаки Косівського району

У селі Кобаки Косівського району сталася стрілянина. Місцевий мешканець вистрелив в автомобіль Renault, в якому перебував 12-річний хлопець. Дитину доставили до лікарні.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 8 липня, про напад повідомив мешканець села Кобаки.

«Невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo. Куля пробила заднє скло дверей та поранила його 12-річного сина в плече. Дитину доставили до лікарні. Життю та здоров’ю хлопця нічого не загрожує», – зазначили правоохоронці.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що стріляли із пневматичної зброї. Нападника – 57-річного мешканця села Кобаки затримали, вилучивши у нього два пневматичних пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.