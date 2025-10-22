Олександру Анталу загрожує до 9 років в'язниці

Депутату Закарпатської обласної ради Олександру Анталу, якого підозрюють у переправленні ухилянтів та махінаціях землею, зменшили заставу на 3 млн грн. Про це йдеться у постанові Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16 жовтня.

«Встановити підозрюваному заставу у розмірі 3,7 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 11,2 млн грн», – зазначено у постанові. Перед цим суд продовжив строк тримання під вартою депутата до 16 листопада 2025 року.

Це друге зменшення застави для Олександра Антала. Початковий її розмір складав 21 млн грн.

Нагадаємо, депутата Закарпатської облради Олександра Антала затримали 26 травня під час отримання 20 тис. доларів за переправлення через кордон двох ухилянтів. У матеріалах справи вказано, що депутат сам організував схему і запропонував скористатися нею бізнесмену, що мав намір інвестувати у будівництво нерухомості в Ужгороді.

2 вересня Антал отримав ще одну підозру – за зловживання впливом. Він пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок. Натомість просив 15% статутного капіталу юридичної особи, яка мала стати власницею цих ділянок та майнового комплексу на них. За обома статтями депутату загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Олександр Антал має громадянство України та Угорщини. Упродовж 1998-2020 років він п’ять разів обирався до Закарпатської обласної ради від «Народної партії», «Партії регіонів», «Опозиційного блоку» та «За майбутнє». Згідно з декларацією депутат живе на 32 тис. грн пенсії та не має нерухомості, транспорту чи грошей на рахунках.