Сергій Стерненко став радником міністра оборони

Міністр оборони Михайло Федоров призначив 30-річного волонтера Сергія Стерненка та засновника благодійного фонду «Спільнота Стерненка» своїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Про це Михайло Федоров повідомив у четвер, 22 січня, у дописі у своєму офіційному телеграм-каналі.

«Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів», – написав Михайло Федоров.

Михайло Федоров повідомив, що наразі перед міноборони стоїть кілька завдань, над якими вже зараз має розпочатися робота. Йдеться про базове забезпечення дронових підрозділів, а також систематизацію постачання зброї військовим.

«Ще один фокус – аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога», – пояснив Михайло Федоров.

За словами міністра оборони, наразі відомство ставить за мету допомогти ще 350 підрозділам «збільшити масштаб знищення росіян». Михайло Федоров наголосив, що має з Сергієм Стерненком спільне бачення щодо підвищення ефективності підрозділів БпЛА.

«Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом – ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових», – розповів Михайло Федоров.

Сергій Стерненко також зауважив, що має з Михайлом Федоровим спільне бачення щодо розвитку безпілотних технологій, й тому погодився на пропозицію долучитися до команди міноборони.

«Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони – в інтересах українського солдата та країни», – підсумував Сергій Стерненко.

Додамо, що Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року у селі Садове Одеської області. Він брав участь у Революції гідності в Києві 20 лютого 2014 року перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів.

З 2014 до 2017 року Сергій Стерненко був керівником одеського обласного осередку громадського та військово-політичного руху «Правий сектор». У січні 2025 року він створив благодійний фонд «Спільнота Стерненка». Також волонтер є автором та ведучим ютуб-каналу STERNENKO, який має понад 2 млн підписників.

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони. 9 січня Федоров подав у відставку, а вже 13 січня Верховна Рада звільнила його з посади міністра цифрової трансформації.

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.