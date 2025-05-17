Російські загарбники вивезли військову техніку з військової частини в окупованому Севастополі. Переміщення можуть бути пов’язані з нестачею техніки на фронті в Україні. Про це в суботу, 17 травня, повідомив партизанський рух «Атеш».

«Агенти руху “Атеш” зафіксували незвичайні переміщення в пункті постійної дислокації зберігання техніки в Севастополі. Територія майже порожня – залишилися лише залишки техніки, а значна її частина була вивезена», – ідеться в повідомленні.

База російських окупантів у Севастополі, де зберігалась військова техніка (Фото руху «Атеш»)

Партизани зауважують, що на місці залишилися цивільні жінки й літні люди, які займаються прибиранням. На опублікованих фото можна побачити лише кілька нових ГАЗів і КАМАЗів. Російських військових також небагато, їх помітили тільки на вежі та на височині.

В «Атеші» припускають, що такі дії росіян зумовленні браком техніки на фронті, і військові машини, що залишилися, були спрямовані на інші ділянки.

До слова, напередодні, 16 травня, в окупованому Криму лунали вибухи, спалахнула пожежа на складі боєприпасів росіян. Зокрема, партизани повідомили про вибухи та пожежу на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади та 8-го окремого артилерійського полку РФ.