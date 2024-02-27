Обидва літаки збили на східному напрямку

Повітряні сили України на східному напрямку протягом вівторка, 27 лютого, збили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Перший винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку Повітряні сили збили близько 10:00. Вже за чотири години, близько 14:00, за словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, українські захисники збили ще один російський літак.

«При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити “авіаційні м’ясні штурми”. Що ж, працюємо далі», – написав Микола Олещук.

Винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. На озброєння військово-повітряних сил Росії був прийнятий у березні 2014 року. Серійно виробляється з 2006 року на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова (філія компанії «Сухий»).

Зазначимо, що у період з 17 лютого по 27 лютого Повітряні сили збили десять літаків ЗС Росії, а саме: