Повітряні сили збили другий за день російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Протягом десяти днів Повітряні сили знищили десять російських літаків
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Повітряні сили України на східному напрямку протягом вівторка, 27 лютого, збили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Перший винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку Повітряні сили збили близько 10:00. Вже за чотири години, близько 14:00, за словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, українські захисники збили ще один російський літак.
«При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити “авіаційні м’ясні штурми”. Що ж, працюємо далі», – написав Микола Олещук.
Винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. На озброєння військово-повітряних сил Росії був прийнятий у березні 2014 року. Серійно виробляється з 2006 року на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова (філія компанії «Сухий»).
Зазначимо, що у період з 17 лютого по 27 лютого Повітряні сили збили десять літаків ЗС Росії, а саме:
- 17 лютого – два Су-34 та один Су-35;
- 19 лютого – один Су-34;
- 18 лютого – один Су-34 та один Су-35;
- 21 лютого – один Су-34;
- 23 лютого – один літак-розвідник А-50;
- 27 лютого – два Су-34.