Винищувач-бомбардувальник Су-34

Повітряні сили Збройних сил України знищили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це зранку у середу, 21 лютого, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики. “Вечного полета, братья”. Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!», – написав Микола Олещук.

Винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. На озброєння військово-повітряних сил Росії був прийнятий у березні 2014 року. Серійно виробляється з 2006 року на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова (філія компанії «Сухий»).

Зазначимо, що у період з 17 лютого по 21 лютого Повітряні сили збили сім винищувачів ЗС Росії, а саме: