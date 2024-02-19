Повітряні сили знищили ще два російські винищувачі на сході України
З винищувачів росіяни атакували позиції українських військових
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Повітряні сили Збройних сил України зранку у понеділок, 19 лютого, знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С на Східному напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
«Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!», – наголосив Микола Олещук.
Як повідомив, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, винищувачі, які знищили Повітряні сили, завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових.
Винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. На озброєння військово-повітряних сил Росії був прийнятий у березні 2014 року. Серійно виробляється з 2006 року на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова (філія компанії «Сухий»).
Су-35С – реактивний надманеврений багатоцільовий винищувач покоління 4 ++. Його виробництво також розпочали у 2006 році.
Зазначимо, що у період з 17 лютого по 19 лютого Повітряні сили збили шість винищувачів ЗС Росії, а саме:
- 17 лютого – два Су-34 та один Су-35;
- 19 лютого – один Су-34;
- 18 лютого – один Су-34 та один Су-35.