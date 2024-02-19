Винищувач Су-34

Повітряні сили Збройних сил України зранку у понеділок, 19 лютого, знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С на Східному напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!», – наголосив Микола Олещук.

Як повідомив, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, винищувачі, які знищили Повітряні сили, завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових.

Винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. На озброєння військово-повітряних сил Росії був прийнятий у березні 2014 року. Серійно виробляється з 2006 року на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова (філія компанії «Сухий»).

Су-35С – реактивний надманеврений багатоцільовий винищувач покоління 4 ++. Його виробництво також розпочали у 2006 році.

Зазначимо, що у період з 17 лютого по 19 лютого Повітряні сили збили шість винищувачів ЗС Росії, а саме: